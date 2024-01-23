Следователи задержали подозреваемого в убийстве девушки в Воронеже

Фото: СУ СК России по Воронежской области

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области во взаимодействии с полицейскими установили местонахождение обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину задержали, в настоящее время его везут к следователю для дальнейших следственных и процессуальных действий.

Ранее подозреваемому заочно предъявили обвинение в убийстве и объявили в розыск. Им оказался житель Тамбовской области Марк Попов 1995 года рождения.

Тело девушки нашли ночью 22 января возле мусорных баков на территории Ленинского района. По данным РЕН ТВ, труп лежал в сумке-бауле, а из одежды на убитой была только майка. Преступник якобы сложил тело "пополам" и обвязал веревкой, а также нацепил ей на голову и ноги пакеты.

По данным СМИ, после убийства он рассказал о расправе знакомым, устроив рассылку с кровавым видео в мессенджере. Один из знакомых, получив такую запись, якобы и обратился в полицию. Также говорится, что 28-летний обвиняемый отличался агрессивным поведением – он неоднократно ссорился со своей жертвой. Сама девушка якобы вела группу в социальных сетях, выкладывая фотографии с наркотиками и алкоголем.

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