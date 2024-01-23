Парня с татуировкой демона обвинили в убийстве девушки в Воронеже

Фото: телеграм-канал "Полиция Воронежской области"

Следователи заочно предъявили обвинение в убийстве 17-летней девушки в Воронеже жителю Тамбовской области Марку Попову, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области.

Тело девушки нашли ночью 22 января возле мусорных баков на территории Ленинского района. По данным РЕН ТВ, труп лежал в сумке-бауле, а из одежды на убитой была только майка. Преступник якобы сложил тело "пополам" и обвязал веревкой, а также нацепил ей на голову и ноги пакеты.

В причастности к убийству следователи подозревают Марка Попова, который скрылся с места преступления. Его уже объявили в розыск. Отмечается, что у подозреваемого татуировки на обеих руках, татуировка в виде демона в районе грудной клетки и повязка на левой ноге в районе голеностопного сустава.

По данным СМИ, после убийства он рассказал о расправе знакомым, устроив рассылку с кровавым видео в мессенджере. Один из знакомых, получив такую запись, якобы и обратился в полицию.

28-летний мужчина, сообщает РЕН ТВ, отличался агрессивным поведением – он неоднократно ссорился со своей жертвой. Сама девушка якобы вела группу в социальных сетях, выкладывая фотографии с наркотиками и алкоголем.

Ранее сообщалось, что мужчину, обвиняемого в убийстве 15-летней девочки в Челябинской области, задержали и арестовали. По данным СУ СК РФ по региону, между молодым человеком и девочкой произошла ссора, в результате чего злоумышленник расправился с ней и сбежал с места преступления. В СМИ добавили, что арестованный приходится погибшей двоюродным братом.

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