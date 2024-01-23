Прокуратура проверит обстоятельства гибели избитого у гостиницы в Сочи участника КВН – СМИ

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Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль установление обстоятельств гибели избитого у гостиницы в Сочи участника КВН. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 18 января около гостиницы "Жемчужина". Удары мужчине, предположительно, нанес участник махачкалинской команды КВН под псевдонимом Лахмаджу. В результате пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода и оснований черепа, а также ушиб головного мозга. От полученных травм он скончался в медучреждении.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

"Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре Хостинского района города Сочи", – добавил собеседник агентства.

До этого суд арестовал двух пранкеров, бегавших по крышам поездов в Московском метрополитене. Ими оказались 20-летний уроженец Ростовской области Владислав Белокопытов и 18-летний житель столицы Максим Гришин. За нарушение требований транспортной безопасности суд назначил Белокопытову арест на 10 суток и 7 суток по другому эпизоду, а Гришину – на 7 суток.

