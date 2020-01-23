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Происшествия

23 января, 11:42

Многодетного отца заподозрили в надругательстве над дочерями под Омском

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Омской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, заподозренного в надругательстве над своими дочерями. Об этом проинформировали в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Мужчина допустил действия интимного характера по отношению к своим дочкам возраста 10 и 11 лет. Инцидент произошел в декабре прошлого года.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя одного из сельских населенных пунктов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", – говорится в сообщении.

Известно, что девочки рассказали о случившемся директору школы, который сообщил о произошедшем правоохранителям. В настоящее время подозреваемого задержали, следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу. Ему грозит до 20 лет заключения.

Отмечается, что отец воспитывал троих дочерей в одиночку, поскольку их мать лишена родительских прав. После инцидента дети были помещены в социально-реабилитационный центр.

Ранее неизвестные привязали двоих мальчиков к дереву, ограбили и надругались над ними. Все произошло на юге столицы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о вооруженном разбое и насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летия.

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