Неизвестные привязали двоих мальчиков к дереву, ограбили и надругались над ними

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В лесу на юге столицы неизвестные напали на двух мальчиков и надругались над ними, сообщает Агентство "Москва". Инцидент произошел 27 июня в лесопосадке в районе улицы Подольских Курсантов.

Приставив к несовершеннолетним ножи, злоумышленники привязали их к дереву и ограбили. Они отобрали мобильные телефоны, музыкальную колонку и кошелек с деньгами.

Затем один из злоумышленников стянул с оного мальчика шорты и попытался его изнасиловать. После этого он сфотографировал ребенка в непристойной позе на камеру мобильного телефона.

Возбуждено уголовное дело о вооруженном разбое и насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летия.