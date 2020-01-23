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Москва 24

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Происшествия

23 января, 05:34

В Бронницах мужчина выжил после 28 ножевых ранений

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи Бронницкой городской больницы смогли спасти мужчину, который поступил в медицинское учреждение с 28 ножевыми ранениями. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

"В результате конфликта на бытовой почве пострадавший получил множественные колото-резаные раны грудной клетки, живота, спины, поясничной области и верхних конечностей. В результате слаженной работы врачей жизнь больного удалось спасти", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что 45-летний пострадавший был доставлен в крайне тяжелом состоянии. По утверждению заведующего хирургическим отделением больницы Николая Аберясева, операция по спасению жизни мужчины продлилась без малого восемь часов.

"В минимальные сроки была организована экстренная операция, которую проводили три хирурга, анестезиолог-реаниматолог в течение почти восьми часов", – подтвердил врач.

Сейчас пострадавший находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как стабильное.

Ранее на юге столицы мужчина нанес ножевое ранение сожительнице. Уточнялось, что между жильцами квартиры произошел бытовой конфликт.

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