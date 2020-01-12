Мужчина получил удар ножом на юге столицы

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Мужчина получил ножевое ранение в столичном районе Москворечье-Сабурово. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"В полицию поступила информация о ножевом ранении по адресу: улица Москворечье возле дома 17. Прибывший на место наряд полиции обнаружил мужчину с ножевым ранением", – подтвердили в пресс-службе.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативники. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе МВД добавили, что состояние пострадавшего пока остается неизвестным.

"На данный момент сотрудники скорой помощи решают вопрос о его госпитализации", – резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно о задержании подозреваемых в нападении на главного бухгалтера крупной IT-компании. В результате инцидента неизвестный несколько раз ударил женщину ножом в шею и грудь.