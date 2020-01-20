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Москва 24

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Происшествия

20 января, 20:18

Мужчина нанес ножевое ранение сожительнице в квартире на юге Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина нанес ножевое ранение сожительнице в квартире на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.

Инцидент произошел в доме 26 на Липецкой улице. Собеседник агентства рассказал, что между жильцами квартиры произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина нанес сожительнице ножевое ранение в ногу.

В настоящее время пострадавшей оказывается медицинская помощь, решается вопрос о ее госпитализации. Мужчину доставят в отделение полиции. По предварительным данным, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее контролер торгового развлекательного-центра в Марьине получил ножевое ранение в ходе конфликта с неизвестным. Пострадавшего 33-летнего мужчину госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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