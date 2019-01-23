СК проверит информацию о грубой форме урока полового воспитания в Приморье

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Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета (СК) проверят сообщения, что в селе Первомайское в Приморье директор школы пригласил "местных бандитов" побеседовать с учениками 5–7 классов.

На сайте Pikabu один из родителей опубликовал пост, в котором рассказал, что на "лекцию" к детям привели местных авторитетов. Они в свойственной им грубой форме объяснили мальчикам, как жить "по понятиям", а также "что с ними будет на зоне", если они будут вступать в отношения друг с другом.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет РИА Новости. Власти муниципалитета и департамент образования и науки Приморского края пока ситуацию не комментируют. Уточняется, что директор школы в настоящее время работает главой администрации поселения.