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11:14

Заснувшего рыбака спасли на Химкинском водохранилище

происшествия

11:14

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники поисково-спасательной станции "Левобережная" спасли на Химкинском водохранилище заснувшего рыбака.

Замерзающий мужчина был обнаружен спасателями в Бутаковском заливе. Его доставили с обморожениями в одну из столичных больниц, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что безопасность в местах зимнего отдыха в столице обеспечивают 27 беспилотных летательных аппаратов. Обследовать акваторию Москвы-реки и других водоемов, а также особо охраняемые природные территории, лесопарки и парки с помощью дронов спасатели начали сразу после того, как замерз лед и выпал снег. Кроме того, территорию патрулируют на снегоболотоходах и снегоходах.

Спасатели рекомендуют не выходить на замерзшие водоемы в темное время суток и при плохой видимости. Оказавшись на замершей воде, необходимо двигаться по проложенной лыжне, а при переходе водоема группой нужно идти на расстоянии друг от друга в пять-шесть метров.

происшествия

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