Мужчине повредили легкое при нападении в Текстильщиках

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Злоумышленник повредил мужчине легкое при нападении на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

В ночь на 22 января в больницу с 1-й улицы Текстильщиков доставили мужчину 1989 года рождения с колото-резаными ранениями груди и повреждением верхней доли левого легкого. Полицейские выяснили, что преступник ранил неустановленным предметом потерпевшего и скрылся.

В МВД возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Личность преступника устанавливается.