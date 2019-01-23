Землетрясение произошло у берегов Турции

Фото: портал Москва 24/Александр Горностаев

Около берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6, передает РИА Новости.

Как сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), толчки зафиксированы в 20:12 по времени UTC.

По словам специалистов, эпицентр располагался в 23 километрах к западу от турецкого города Мармарис и в 45 километрах к северо-западу от греческого острова Родос. Очаг залегал на глубине 76 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что около 10 человек пострадали при землетрясении в районе сицилийского города Катания. Все пострадавшие получили незначительные травмы.