22 декабря, 11:47Происшествия
Число погибших при взрыве бензинохранилища в Карабахе выросло до 218
Фото: 123RF/butenkow
Количество жертв из-за взрыва бензинохранилища в Нагорном Карабахе возросло до 218. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении со ссылкой на Следственный комитет (СК) республики.
Также уточняется, что 120 человек получили ранения в результате инцидента.
"Взрыв произошел на закрытой территории, где находились 42 тысячи литров бензина. Расследование продолжается", – сказано в сообщении.
Там добавили, что в рамках расследования следователи должны определить причину происшествия.
Взрыв цистерны на складе с топливом, расположенном на трассе Степанакерт – Аскеран, произошел вечером 25 сентября. Известно, что там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению.
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