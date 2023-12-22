Число погибших при взрыве бензинохранилища в Карабахе выросло до 218

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Количество жертв из-за взрыва бензинохранилища в Нагорном Карабахе возросло до 218. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении со ссылкой на Следственный комитет (СК) республики.

Также уточняется, что 120 человек получили ранения в результате инцидента.

"Взрыв произошел на закрытой территории, где находились 42 тысячи литров бензина. Расследование продолжается", – сказано в сообщении.

Там добавили, что в рамках расследования следователи должны определить причину происшествия.

Взрыв цистерны на складе с топливом, расположенном на трассе Степанакерт – Аскеран, произошел вечером 25 сентября. Известно, что там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению.



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