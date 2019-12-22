Покупатель в магазине ударил ножом сделавшего ему замечание мужчину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нанесения ножевого ранения мужчине в магазине на севере Москвы.

Как рассказала Агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, в магазине мужчина сделал покупателю, совершавшему противоправные действия, замечание.

"После чего последний достал нож и нанес мужчине ножевое ранение в область ноги", – рассказала Иванова.

По ее словам, пострадавшего госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Разбой", нападавший задержан.