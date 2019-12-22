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Происшествия

20:40

Полиция начала проверку по факту стрельбы на юге Москвы

происшествия

Фото: телеграм-канал Mash

Полиция проводит проверку по факту стрельбы на юге столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В ведомстве рассказали, что после сообщений о стрельбе полицейские установили автомобиль, на котором скрылись участники инцидента.

"С ними по телефону была установлена связь. Им было предложено добровольно явиться для дачи объяснений. В настоящее время в отделе полиции опрашиваются два человека", – сообщает пресс-служба, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что оружие, из которого велась стрельба, изъято. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее очевидцы сообщали, что на Корабельной улице на юге Москвы неизвестный устроил стрельбу и скрылся. В результате ЧП никто не пострадал.

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