Неизвестный открыл стрельбу на юге Москвы

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На юге столицы неизвестный открыл стрельбу из охолощенного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД России.
Инцидент произошел в воскресенье днем на Корабельной улице.
"Около дома 11, корпус 1 по Корабельной улице, со слов очевидцев, неизвестный устроил стрельбу из охолощенного оружия и скрылся", – говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранители осуществляют поиск злоумышленника.
19 декабря у здания ФСБ России на улице Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу в сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия погибли два человека – один на месте, другой позже скончался в больнице. Кроме того, был ликвидирован и сам злоумышленник.
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный во время стрельбы на Лубянке