Неизвестный открыл стрельбу на юге Москвы

Фото: телеграм-канал Mash

На юге столицы неизвестный открыл стрельбу из охолощенного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД России.

Инцидент произошел в воскресенье днем на Корабельной улице.

"Около дома 11, корпус 1 по Корабельной улице, со слов очевидцев, неизвестный устроил стрельбу из охолощенного оружия и скрылся", – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранители осуществляют поиск злоумышленника.

19 декабря у здания ФСБ России на улице Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу в сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия погибли два человека – один на месте, другой позже скончался в больнице. Кроме того, был ликвидирован и сам злоумышленник.