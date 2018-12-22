Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ехавший из Москвы в Дивеево автобус, съехал в кювет в Нижегородской области. В итоге пострадали шесть человек, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Пассажиров, которые получили травмы, отвезли в больницу для осмотра, однако госпитализация понадобилась лишь одному из них. Уточняется, что авария произошла около 16.00.

Согласно предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Из-за этого автобус, перевозивший 34 пассажиров, опрокинулся на бок.