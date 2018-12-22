Причиной хлопка в доме на северо-западе Москвы стал самогонный аппарат

Хлопок произошел в квартире жилого дома на северо-западе Москвы

Хлопок, который 22 декабря раздался в квартире на восьмом этаже жилого дома на Туристской улице столицы, оказался ничем иным, как взрывом самогонного аппарата. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Ранее стало известно, что в результате ЧП никто не пострадал, однако частично обрушилась одна из несущих стен здания. Кроме того, были повреждены двери.

В столичном главке МЧС подтвердили факт случившегося. При этом сотрудники ведомства не выезжали на место происшествия.