Хлопок произошел в жилом доме на северо-западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В квартире жилого дома на Туристской улице столицы раздался хлопок неизвестного происхождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что квартира, в которой случилось ЧП, расположена на восьмом этаже дома 31, корпус 1. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

По имеющимся данным, одна из несущих стен частично обрушилась. Помимо этого, были повреждены двери.

В столичном главке МЧС подтвердили факт случившегося. При этом сотрудники ведомства не выезжали на место. Никто из жильцов дома, по предварительным сведениям, не пострадал.