В Ивановской области обрушилась стена пятиэтажного дома

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Специалисты устанавливают причины обрушения стены жилого дома в городе Юрьевец Ивановской области. По предварительным данным, рухнула торцевая стена с пятого по первый этажи. Из дома эвакуированы более 80 человек.

"Рассматривается несколько версий случившегося, среди них - просадка фундамента, возможно, образовавшаяся трещина, а также несанкционированные ремонтные работы. Жильцы дома утверждают, что накануне слышали какой-то треск. При этом в экстренные службы никто не обращался", – рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Уточняется, что в результате обрушения никто не пострадал. В настоящее время на месте работают более 50 спасателей.

В начале ноября в Ижевске рухнули девять этажей одного из подъездов многоэтажного дома. В результате обрушения погибли семь человек, в том числе − двое детей.