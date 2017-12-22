В Ивановской области обрушилась стена пятиэтажного дома

22 декабря, 08:01
Фото: Агентство "Москва"/Роман Васильев
Специалисты устанавливают причины обрушения стены жилого дома в городе Юрьевец Ивановской области. По предварительным данным, рухнула торцевая стена с пятого по первый этажи. Из дома эвакуированы более 80 человек.
"Рассматривается несколько версий случившегося, среди них - просадка фундамента, возможно, образовавшаяся трещина, а также несанкционированные ремонтные работы. Жильцы дома утверждают, что накануне слышали какой-то треск. При этом в экстренные службы никто не обращался", – рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
Уточняется, что в результате обрушения никто не пострадал. В настоящее время на месте работают более 50 спасателей.
В начале ноября в Ижевске рухнули девять этажей одного из подъездов многоэтажного дома. В результате обрушения погибли семь человек, в том числе − двое детей.
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