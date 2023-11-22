Четыре сотрудника МЧС пострадали при обстреле Донецка

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ NEWS"

Четыре сотрудника МЧС РФ получили травмы при обстреле Донецка, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

"Сотрудники тушили пожар, который произошел из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника", – говорится в сообщении.

Помимо этого, повреждения получила пожарная автоцистерна.

Ранее сообщалось, что украинская армия посредством осколочного боеприпаса нанесла с беспилотника удар по группе российских журналистов, которые осуществляли деятельность в Запорожской области. В результате этого был ранен корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов.

В Минобороны РФ уточнили, что журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

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