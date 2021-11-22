Подозреваемая во взятке министр культуры Крыма отправлена в отставку

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Министр культуры Крыма Арина Новосельская, подозреваемая во взятке размером 25 миллионов рублей, отправлена в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия", – написал Аксенов.

Информация об аресте Новосельской появилась 19 ноября. Обвиняемая пробудет в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года.

По данным следствия, деньги она получила за покровительство при стройке нового театра кукол в Симферополе, которая так и не была завершена.

Отмечается, что, если министра культуры признают виновной, ей грозит наказание до стократной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

