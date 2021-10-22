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Происшествия

16:36 (обновлено 22.10.2021 16:53)

Автомобиль выехал на тротуар на Домодедовской улице

происшествия ДТП

Видео: Москва 24

Автомобиль не справился с управлением и выехал на тротуар на Домодедовской улице, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Инцидент произошел на Домодедовской улице в районе дома 34, корпуса 1. Сейчас на месте работают оперативные службы.

"Водитель автомобиля Audi, совершая поворот во двор, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia, в результате чего автомобиль Kia отбросило на тротуар, где в этот момент передвигалась мама с двумя детьми", – говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.

В результате произошедшего пострадал 3-летний мальчик. При этом виновник с места происшествия не скрывался.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля. От мощного удара одна машина вылетела на тротуар.

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