Автомобиль выехал на тротуар на Домодедовской улице

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Автомобиль не справился с управлением и выехал на тротуар на Домодедовской улице, сообщается в телеграм-канале " Дептранс. Оперативно ".

Инцидент произошел на Домодедовской улице в районе дома 34, корпуса 1. Сейчас на месте работают оперативные службы.

"Водитель автомобиля Audi, совершая поворот во двор, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia, в результате чего автомобиль Kia отбросило на тротуар, где в этот момент передвигалась мама с двумя детьми", – говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.

В результате произошедшего пострадал 3-летний мальчик. При этом виновник с места происшествия не скрывался.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля. От мощного удара одна машина вылетела на тротуар.