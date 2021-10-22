Во Франции задержали конспиролога по делу о подготовке госпереворота – СМИ

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Французская контрразведка задержала влиятельного сторонника конспирологических теорий Реми Дайе по делу о подготовке государственного переворота. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что задержание носит формальный характер, поскольку Дайе с июня пребывает в предварительном заключении по обвинению в соучастии резонансного похищения ребенка.

"Его подозревают в связях с членами ячейки под названием "Честь и нация", которые сами были арестованы при подготовке нападения на масонскую ложу на востоке Франции. Реми Дайе подозревается в том, что он является одним из мозговых центров этих проектов", – говорится в публикации.

Также сказано, что группа готовила нападения на центры вакцинации и антенны 5G. Вместе с Дайе в рамках одного и того же дела задержана его 67-летняя секретарша.

Ранее сообщалось, что компания Apple удалила из сервиса iTunes пять из шести подкастов канала Infowars, который принадлежит американскому конспирологу и консервативному журналисту Алексу Джонсу.