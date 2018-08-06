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Общество

06 августа 2018, 17:02

Компании Apple и Facebook заблокировали контент с идеями американского конспиролога

общество технологии

Компания Apple удалила из сервиса iTunes пять из шести подкастов канала Infowars, который принадлежит американскому конспирологу и консервативному журналисту Алексу Джонсу. Об этом сообщает агентство Reuters.

В свою очередь социальная сеть Facebook заблокировала четыре страницы, посвященные теориям Джонса, из-за прославления насилия и использования оскорбительной лексику в адрес трансгендеров, мусульман и иммигрантов.

Видеохостинг YouTube также удалил четыре ролика с канала Джонса, на который подписаны более 2,4 миллиона человек.

Журналист нередко подвергался критике со стороны американских СМИ и политиков за поддержку теорий заговора. В частности, он неоднократно заявлял, что за терактом 9 сентября 2001 года стоит правительство США, а высадка американцев на Луну была сфальсифицирована.

Сеть микроблогов Twitter ранее начала блокировать аккаунты, в постах которых упоминается основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

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