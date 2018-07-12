Экс-сотрудник Apple украл секретные данные компании

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В калифорнийском аэропорту Сан-Хосе был задержан бывший сотрудник компании Apple Сяолан Чжан. Его подозревают в краже секретных данных о разработке беспилотных автомобилей.

По информации агентства Bloomberg, инженер Чжан уволился из Apple в апреле 2018 года, собираясь перейти в китайскую Xiaopeng Motors.

Вопросы к себе молодой человек вызвал частыми визитами в офис американской компании после увольнения.

Apple заподозрила мужчину в краже интеллектуальной собственности. 7 июля Чжана задержали. Позднее на допросе в ФБР инженер дал признательные показания. Он заявил, что намеревался передать технологию разработки беспилотных машин в Xiaopeng Motors.

В китайской компании заверили, что никаких секретных данных Apple не получали, а нового сотрудника сразу уволили, как только стало известно об инциденте.

Ранее сообщалось, что Apple и Samsung урегулировали семилетний судебный спор о плагиате дизайна iPhone.