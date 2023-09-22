22 сентября, 15:25Происшествия
Власти Крыма сообщили о массированной кибератаке на местных интернет-провайдеров
Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Дарья Мясина
Крымские интернет-провайдеры подверглись беспрецедентной кибератаке. Об этом советник главы региона по информационной политике Олег Крючков сообщил в своем телеграм-канале.
По его информации, на полуострове зафиксированы перебои с интернетом. Телекоммуникационные службы работают над устранением проблем.
Также он принес извинения за временные трудности.
До этого 21 сентября масштабной кибератаке подверглись крымские интернет-ресурсы. Некоторые сайты госорганов и СМИ работали с перебоями.
Днем 22 сентября российские силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией Крыма. Из-за обломков одной из них в окрестностях Бахчисарая загорелась трава, ликвидацией занимается МЧС.
В РЖД сообщили, что онлайн-сервисы могут быть временно недоступны из-за кибератак
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