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22 сентября, 15:25

Происшествия

Власти Крыма сообщили о массированной кибератаке на местных интернет-провайдеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Дарья Мясина

Крымские интернет-провайдеры подверглись беспрецедентной кибератаке. Об этом советник главы региона по информационной политике Олег Крючков сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, на полуострове зафиксированы перебои с интернетом. Телекоммуникационные службы работают над устранением проблем.

Также он принес извинения за временные трудности.

До этого 21 сентября масштабной кибератаке подверглись крымские интернет-ресурсы. Некоторые сайты госорганов и СМИ работали с перебоями.

Днем 22 сентября российские силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией Крыма. Из-за обломков одной из них в окрестностях Бахчисарая загорелась трава, ликвидацией занимается МЧС.

В РЖД сообщили, что онлайн-сервисы могут быть временно недоступны из-за кибератак

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