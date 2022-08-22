Установленную на машине Дарьи Дугиной бомбу привели в действие дистанционно – СМИ

Фото: СК РФ

Установленную на машине Дарьи Дугиной бомбу привели в действие дистанционно, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение", – говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В связи с произошедшим Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства.

В пресс-службе СК РФ отмечали, что следствие считает преступление спланированным и заказным.

