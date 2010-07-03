Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Футболист Павел Мамаев, отбывающий наказание по делу о драке в центре Москвы, не оплатил налог на 434 тысячи рублей, следует из базы данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов России.

Исполнительное производство в отношении футболиста возбуждено приставом 27 мая по решению судебного участка Черемушкинского суда.

Эксперт по правовым вопросам общероссийского движения "Сильная Россия", адвокат, профессор Янис Юкша полагает, что долги Мамаева не повлияют на его возможное условно-досрочное освобождение.

Юкша уточнил, что при рассмотрении таких случаев суд учитывает поведение заключенного, характеристики от руководства отряда и пенитенциарного заведения, позицию потерпевших по делу, а также выплату компенсаций.

В данном случае сложно винить футболиста, поскольку он был занят судебным процессом в рамках уголовного процесса, добавил юрист.

Ходатайства об УДО футболистов Мамаева и Александра Кокорина суд в Белгородской области рассмотрит 6 сентября.

Мамаев осужден на 1 год и 5 месяцев, а Кокорин – на 1 год и 6 месяцев за две драки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года. Сначала компания избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Футболисты отбывают наказание в колонии в Белгородской области.