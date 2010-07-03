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07:38

Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге

происшествия

07:38

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге из-за пожара на теплоходе эвакуировали более 300 человек. Один человек погиб. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошел утром в четверг, 22 августа, в Невском районе на четырехпалубном теплоходе "Петр Чайковский", который находился на Соляном причале на Октябрьской набережной. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 05:30 по московскому времени. Пожар локализован в 6:10.

"Происходило горение обстановки в каюте механика на площади 13 квадратных метров. Эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала, (они) размещены в здании ресторана на берегу", – уточнили в МЧС.

"Один погибший, он находился в каюте", – цитирует "Интерфакс" представителя спасательного ведомства.

В июле в самом центре Санкт-Петербурга прогулочное судно врезалось в Дворцовую набережную напротив "Эрмитажа". Несмотря на сильно помявшуюся носовую часть "Метеора", экипаж продолжил маршрут. Пострадавших нет.

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происшествия

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