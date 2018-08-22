Пассажиры из горевшего самолета Ту-204 прибыли в Сочи

Резервный борт доставил в Сочи пассажиров самолета, который выполнил экстренную посадку из-за загоревшегося двигателя в Уфе. Об этом передает ТАСС.

"Пассажиры прибыли в 12:02", – рассказал представитель авиакомпании и подчеркнул, что рейс задержали на 6 часов.

После вылета самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings из Уфы в Сочи, на высоте около 200 метров у судна загорелся левый двигатель. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке на аэродром вылета.

Из пассажиров рейса никто не пострадал. На борту самолета во время возгорания находилось 202 человека, более 50 из них отказались продолжить полет в Сочи резервным бортом.

Для выяснения причин возгорания двигателя назначена комиссия Росавиации. Кроме того, в аэропорту Уфы в настоящее время работает следственно-оперативная группа.

Росавиация выяснит причины возгорания двигателя Ту-204 авиакомпании Red Wings

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