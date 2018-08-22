В Уфе из-за возгорания двигателя экстренно приземлился самолет

22 августа, 05:08
Фото: ТАСС/Интерпресс/Тарасенков Александр
Совершавший рейс из Уфы в Сочи пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт отправления. Аварийная посадка была сделана по причине возгорания левого двигателя, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы аэропорта Уфы, в 05:06 по местному времени воздушное судно Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявшее рейс 808 Уфа – Сочи, совершило вынужденную посадку.
Сообщается, что на борту находились 202 пассажира. Спустя 7 минут после посадки воздушного судна все они были эвакуированы с помощью надувных трапов.
По словам сотрудников аэропорта, пострадавших в результате инцидента нет. С пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи.
На время расследования воздушное судно отстранено от полетов. Аэропорт Уфы продолжает работать в обычном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию.
Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за возгорания двигателя
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