В Уфе из-за возгорания двигателя экстренно приземлился самолет

Фото: ТАСС/Интерпресс/Тарасенков Александр

Совершавший рейс из Уфы в Сочи пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт отправления. Аварийная посадка была сделана по причине возгорания левого двигателя, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы аэропорта Уфы, в 05:06 по местному времени воздушное судно Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявшее рейс 808 Уфа – Сочи, совершило вынужденную посадку.

Сообщается, что на борту находились 202 пассажира. Спустя 7 минут после посадки воздушного судна все они были эвакуированы с помощью надувных трапов.

По словам сотрудников аэропорта, пострадавших в результате инцидента нет. С пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи.

На время расследования воздушное судно отстранено от полетов. Аэропорт Уфы продолжает работать в обычном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию.