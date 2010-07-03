В столице Сомали прогремел взрыв, погибли 10 человек

Фото: ТАСС/AP/Farah Abdi Warsameh

В столице Сомали Могадишо произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Губджуг ньюс".

Бомба сдетонировала у въезда в международный аэропорт Могадишо на контрольно-пропускном пункте возле автомагистрали. Отмечается, что звуки взрыва были слышны по всему городу.

Сомалийские силы безопасности оцепили место происшествия.

Ранее сообщалось, что не менее девяти человек погибли и 60 пострадали при взрыве в Кандагаре на юге Афганистана. Заминированный автомобиль взлетел на воздух у полицейского управления.