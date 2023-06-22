Военный вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Белоруссии

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В Белоруссии совершил жесткую посадку вертолет Ми-24 Вооруженных сил страны. Об этом сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

"Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе (Брестская область. – Прим. ред.) совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. <...> Причины происшествия устанавливаются комиссией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали члены экипажа воздушного судна. На земле разрушений и пострадавших от падения не зафиксировано.

Ранее в Иране потерпел крушение вертолет с министром спорта страны на борту. Инцидент произошел, когда воздушное судно заходило на посадку. В результате происшествия погиб советник министра, пострадавших госпитализировали.

