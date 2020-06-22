Суд приговорил фигурантов дела "Сети" в Петербурге к 5,5 и 7 годам колонии

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Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова по делу запрещенной в РФ террористической организации "Сеть", сообщает ТАСС.

Обоих признали виновными в участии в террористической организации. Бояршинову суд назначил наказание в виде 5,5 лет колонии общего режима, Филинкову – в виде 7 лет.

В феврале Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговор семи фигурантам дела "Сети". Осужденные получили от 6 до 18 лет тюрьмы.

На скамье подсудимых были Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов.

Шакурского и Пчелинцева обвиняли в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия, остальных – в участии в террористическом сообществе. Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков.

Межрегиональную террористическую организацию "Сеть" создали в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге.

По версии следствия, участники преступного сообщества разработали устав организации, тренировались с применением оружия, планировали нападение на правоохранителей и госучреждения.