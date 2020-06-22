СК по Москве проверит информацию о ребенке за рулем автомобиля

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Сотрудники Следственного комитета РФ по столице инициировали проверку информации о мужчине, посадившем ребенка за руль машины в Хорошёво-Мнёвниках, сообщает пресс-служба ведомства.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Москве организовано проведение доследственной проверки по озвученным в СМИ фактам о возможном вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Инцидент, по предварительным данным, произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве. Именно здесь мужчина якобы посадил ребенка за руль.

По словам Ивановой, следователи уточняют обстоятельства произошедшего.

В начале мая сообщалось, что в США полицейские задержали пятилетнего ребенка, который передвигался по автомагистрали за рулем внедорожника. Мальчик проехал не более 5 километров до Калифорнии, и его вернули домой.

