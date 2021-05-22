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Происшествия

18:55

Съемки клипа Анны Семенович закончились дракой

происшествия культура

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Журналисты подрались во время съемок клипа бывшей солистки группы "Блестящие" Анны Семенович, пытаясь сфотографировать ее. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Все ведь живы и здоровы. Ребят, помиритесь, извинитесь друг перед другом. Ну сделайте это ради меня!" – такими словами певица попыталась успокоить разгоряченных сотрудников СМИ.

На место происшествия приехали полицейские, которых вызвал один из участников потасовки. Отмечается, что в ходе драки никто не пострадал, а представители прессы в итоге помирились.

Семенович появилась на площадке в образе невесты, а сами съемки проходили на фоне Измайловского кремля. По словам артистки, в клипе она предстанет свадебной феей, соединяющей любящие сердца.

Ранее стало известно, что на съемках клипа пострадала Анна Седокова. Упасть она должна была и по сценарию, но перестаралась.

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