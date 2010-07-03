Около 20 человек эвакуировали из гостиничного комплекса на юге Москвы из-за возгорания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 20 человек эвакуировали из здания гостиничного комплекса на юге столицы, где произошло возгорание. Об этом сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, пожар вспыхнул в квартирном номере на втором этаже четырехэтажного гостиничного комплекса, переоборудованного в жилое здание. Комплекс расположен на улице Автозаводская. "Из здания вывели около 20 человек", – уточнил представитель экстренных служб.

Как отметил собеседник агентства, в результате инцидента никто не пострадал.