Счетная палата нашла нарушения в Госфильмофонде, Эрмитаже и Большом театре

Счетная палата обратится в Генеральную прокуратуру РФ из-за нарушений расходования средств федерального бюджета Госфильмофондом.
"Госфильмофонд рассчитал объем финансового обеспечения выполнения госзадания без учета коэффициента от платной деятельности. Это привело к завышению суммы бюджетных ассигнований почти на 15 миллионов рублей", – говорится на сайте Счетной палаты.
В ведомстве рассказали и о других нарушениях. В одном из контрактов Госфильмофонд вместо индексов Минстроя взял индексы Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию. В итоге сметная стоимость работ оказалась завышена почти на пять миллионов рублей.
Проверки также прошли в Эрмитаже и Большом театре. Отмечается, что в музее отмечено низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения – 39,5 процента. В театре выявлены отдельные нарушения в закупках.
Ранее Счетная палата выявила существенные нарушения при строительстве музейного комплекса в "Третьяковке". Речь идет о нарушениях при расходовании средств. Установлено необоснованное изменение сметной документации и нарушение порядка применения индексов-дефляторов при формировании начальной цены госконтракта. В результате стоимость соглашения завышена почти на 35 миллионов рублей.
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