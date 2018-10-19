Счетная палата выявила нарушения при строительстве музея в "Третьяковке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Счетная палата в ходе проверки выявила существенные нарушения при строительстве музейного комплекса в "Третьяковке". Как рассказал аудитор СП Михаил Мень, речь идет о нарушениях при расходовании средств.

"С учетом фактически выполненных подрядчиком и оплаченных госзаказчиком работ выявлены признаки причинения ущерба государству почти на 12 миллионов рублей", – сказал он РИА Новости.

В частности, установлено необоснованное изменение сметной документации и нарушение порядка применения индексов-дефляторов при формировании начальной цены госконтракта. В результате стоимость госконтракта завышена почти на 35 миллионов рублей.

Аудитор отметил, что количество и качество выявленных нарушений указывает на недостаточный контроль со стороны министерства культуры за расходованием бюджетных инвестиций. Мень сообщил, что отчет о нарушениях будет направлен в Генеральную прокуратуру, ФАС России и обе палаты российского парламента.

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