Движение затруднено на Мытной улице из-за проседания грунта

Проседание грунта произошло в центре столицы

Движение затруднено из-за проседания грунта в центре столицы, сообщает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, проседание грунта произошло возле дома № 3 на улице Мытной в центре столицы. На место уже прибыли экстренные службы для ликвидации последствий.

Обстоятельства ЧП уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет. РИА Новости уточняет, что площадь проседания составила около четырех квадратных метров, глубина – до полуметра.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе префектуры ЦАО, дорожное полотно на улице Мытной будет восстановлено в ближайшее время.