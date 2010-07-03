Службы города вытащили автомобиль из просевшего грунта в Замоскворечье

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Городские службы оперативно ликвидировали последствия проседания грунта в центре Москвы, куда угодила легковушка, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло на строительной площадке в районе Старого Толмачевского переулка. Там просел грунт, и Kia Rio попала туда передними колесами. Автомобиль деблокирвовали. Машина не пострадала, лишь частично повреждены колеса.

Дождь с грозой начались в Москве. Ветер усилился до 17 метров в секунду. По данным МЧС, такая погода продержится до 21 часа.

В связи с непогодой синоптики рекомендовали москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также нельзя укрываться под деревьями.

При управлении автомобилем советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Машины нужно парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.