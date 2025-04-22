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Новости

22 апреля, 16:11

Происшествия

Двое жителей Балашихи оштрафованы за прогулку в голом виде по улице

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

19-летние жители Балашихи оштрафованы за прогулку в обнаженном виде по улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

По данным ведомства, в Сети была обнаружена видеозапись, на которой видно, как двое молодых людей днем идут по улице в микрорайоне Железнодорожном в обнаженном виде. В связи с этим правоохранители оперативно установили личности злоумышленников и доставили их в отделение.

В результате в отношении двух мужчин были составлены протоколы об административном правонарушении за совершение мелкого хулиганства.

Ранее был задержан молодой человек, который в одном нижнем белье приставал к прохожим, а после пытался пройти в московское метро.

В ходе беседы с 23-летним уроженцем Ростовской области выяснилось, что он, отдыхая с друзьями, вышел покурить, но обратно его уже не впустили. На вопрос, в каком именно месте он отдыхал, молодой человек ответить не смог.

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