Молодой человек пытался проникнуть в метро Москвы в одних трусах

Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который пытался пройти в московское метро в одном нижнем белье, сообщает пресс-служба ведомства.

Патрулируя вверенную территорию, росгвардейцы получили информацию о том, что в районе улицы 10-летия Октября полуголый мужчина пристает к прохожим. Позже молодого человека обнаружили в метрополитене.

В ходе беседы с 23-летним уроженцем Ростовской области выяснилось, что он, отдыхая с друзьями, вышел покурить, но обратно его уже не впустили. На вопрос, в каком именно месте он отдыхал, молодой человек ответить не смог. Правонарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в вестибюле станции "Электрозаводская" мужчина в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напал на сотрудников метрополитена.

Правоохранители установили личность нарушителя порядка и отправили его в подразделение столичного СК на допрос. Позже было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

