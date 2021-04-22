Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Реанимационный автомобиль Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) попал в аварию на юге столицы.

Как сообщает Агентство "Москва", карета скорой помощи столкнулась с машиной Lexus на Бесединском шоссе.

В результате аварии пострадали четыре человека. Причины ДТП выясняются, на месте работают медики и сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что автобус и мусоровоз столкнулись на Ясеневой улице на юге Москвы.