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Происшествия

22 апреля, 23:25

Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой на юге Москвы

происшествия ДТП

Фото: Агентство "Москва"

Реанимационный автомобиль Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) попал в аварию на юге столицы.

Как сообщает Агентство "Москва", карета скорой помощи столкнулась с машиной Lexus на Бесединском шоссе.

В результате аварии пострадали четыре человека. Причины ДТП выясняются, на месте работают медики и сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что автобус и мусоровоз столкнулись на Ясеневой улице на юге Москвы.

Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой на юге Москвы

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