Пожар на балконе в одной из квартир на юге Москвы локализован

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Спасатели локализовали пожар, который охватил балконы квартир на трех этажах многоэтажки на юге столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

"В 17:26 по московскому времени пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. Горение происходило на балконах девятого, десятого и 11-го этажей", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. Стало известно, что одного из жильцов осматривают медики.

Ранее сообщалось, что на балконе в многоэтажном жилом доме на юге Москвы начался пожар. Кроме того, жильцов с верхних этажей эвакуировали.