Самолет Красноярск – Пхукет вынужденно сел в Китае

Фото: flightradar24.com

Самолет авиакомпании Azurair, летевший из Красноярска в Пхукет, совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду, сообщает "Интерфакс".

На борту находились 236 пассажиров. Командир корабля решил посадить самолет на запасном аэродроме из-за обнаружившейся технической неисправности. Посадка прошла в штатном режиме.

Пассажиры сообщают в соцсетях, что воздушное судно находится в китайском аэропорту уже более четырех часов, а их не выпускают в здание аэропорта. В пресс-службе авиакомпании пояснили, что китайской стороне потребовалось длительное время, чтобы согласовать допуск в терминал российских граждан без соответствующих виз. Сейчас представители Azurair занимаются организацией гостиницы для них.

Авиакомпания готовит к отправке в Китай за пассажирами резервное судно. Ожидается, что оно прибудет в аэропорт Чэнду в 21:10 по местному времени (00:10 мск) и доставит всех пассажиров в Пхукет.

Уточняется, что перед вылетом самолет Boeing-757-200 авиакомпании Azurair прошел необходимую проверку. В случае обнаружения каких-либо технических недостатков, судно просто бы не выпустили.