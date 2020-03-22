Крупный пожар на складе под Дмитровом полностью потушен

Фото: ГУ МЧС по Московской области
Возгорание на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья полностью потушено, сообщает ТАСС.
На ликвидацию огня пожарным потребовалось полтора дня – Пожар возник в субботу утром, а потушили его в 18:05 воскресенья.
Причины ЧП устанавливаются. Пострадавших среди населения нет. К медикам за помощью обратились четверо пожарных.
Площадь пожара составила более 33 тысяч квадратных метров, обрушилось 25 тысяч. квадратных метров кровли.
На складе находится около 40 тонн нефтепродуктов. В тушении были задействованы два пожарных поезда и авиация.
Пожару присвоили повышенный уровень опасности, сообщалось об угрозе распространения огня. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.
Площадь пожара на складе в Подмосковье превысила 30 тысяч квадратных метров