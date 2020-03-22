Крупный пожар на складе под Дмитровом полностью потушен

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Возгорание на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья полностью потушено, сообщает ТАСС.

На ликвидацию огня пожарным потребовалось полтора дня – Пожар возник в субботу утром, а потушили его в 18:05 воскресенья.

Причины ЧП устанавливаются. Пострадавших среди населения нет. К медикам за помощью обратились четверо пожарных.

Площадь пожара составила более 33 тысяч квадратных метров, обрушилось 25 тысяч. квадратных метров кровли.

На складе находится около 40 тонн нефтепродуктов. В тушении были задействованы два пожарных поезда и авиация.

Пожару присвоили повышенный уровень опасности, сообщалось об угрозе распространения огня. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.