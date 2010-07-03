Подозреваемый в стрельбе в Утрехте заявил, что действовал один

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Подозреваемый в стрельбе в утрехтском трамвае признался в содеянном, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Нидерландов. Также мужчина заявил, что действовал в одиночку.

Ранее окружной суд Центральных Нидерландов оставил подозреваемого под стражей на две недели. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме адвоката.

Инцидент произошел 18 марта. Стрельбу в трамвае открыл 37-летний мужчина турецкого происхождения по имени Гекмен Таныш. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения.

Подозреваемый скрылся с места преступления, однако его удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения. Помимо Таныша, были задержаны еще два человека.

По данным прокуратуры, подозреваемый придерживался "радикализованной идеологии", но пока не установлено, руководствовался ли он только террористическим мотивом.

Мужчине предстоит пройти психиатрическую экспертизу.