12:55Происшествия
Взрыв газа произошел на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа
Фото: МЧС России
Взрыв газа произошел на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.
"21 февраля 2023 года на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси", – отметили в ведомстве.
В результате ЧП погибли двое рабочих 1984 и 1993 годов рождения.
Также один человек пострадал, его доставили санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу.
Следственный комитет по факту гибели людей возбудил уголовное дело. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Отмечается, что эксплуатация месторождения, где произошло ЧП началась в 2019 году. Проектный уровень добычи природного газа составляет 5,7 миллиарда кубических метров в год и 700 газового конденсата в год.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате аварии на месторождении на Таймыре.
Авария произошла 31 декабря при проведении пневмоиспытаний на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения на Таймыре на севере Красноярского края.
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