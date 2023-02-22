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12:55

Происшествия

Взрыв газа произошел на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа

Фото: МЧС России

Взрыв газа произошел на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ЯНАО.

"21 февраля 2023 года на одном из месторождений Тазовского района при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси", – отметили в ведомстве.

В результате ЧП погибли двое рабочих 1984 и 1993 годов рождения.

Также один человек пострадал, его доставили санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу.

Следственный комитет по факту гибели людей возбудил уголовное дело. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Отмечается, что эксплуатация месторождения, где произошло ЧП началась в 2019 году. Проектный уровень добычи природного газа составляет 5,7 миллиарда кубических метров в год и 700 газового конденсата в год.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате аварии на месторождении на Таймыре.

Авария произошла 31 декабря при проведении пневмоиспытаний на Тагульском производственном участке Ванкорского месторождения на Таймыре на севере Красноярского края.

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